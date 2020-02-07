На простекте Станке Димитрова появятся новые запрещающие знаки

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Планируется установить там знаки, запрещающие стоянку и предупреждающие о работе эвакуатора.

Мэрия Брянска накануне сообщила, что в районе домов 102 и 106 появятся новые дорожные знаки.

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