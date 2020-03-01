Водителей брянских автобусов и маршруток проверят на предмет соблюдения ПДД

Со вторника, 24 марта, по пятницу, 27 марта, инспекторы ГИБДД проведут профилактическую операцию «Автобус». Об этом во вторник сообщил ОГБДД по Брянску.

Водителей ожидают сплошные проверки на предмет соблюдения правил движения, безопасности пассажирских перевозок и других требований законодательства. Особое внимание будет уделено соблюдению водителями режима труда и отдыха.

С начала этого года в Брянске случилось 14 ДТП с участием автобусов. В них пострадали 20 человек. Самих аварий стало на 12,5% меньше, чем годом раньше, но вот пострадавших в них на 17,6% больше. С начала 2020 года инспекторы брянской ГИБДД пресекли 1231 нарушение Правил дорожного движения водителями автобусов.