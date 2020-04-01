В Брянске инспекторы ГИБДД вышли на охоту за пьяными водителями

В Брянске стартовала очередная спецоперация «Нетрезвый водитель». Об этом сообщил городской ОГИБДД.

До 23:00 субботы инспекторы будут проводить сплошные проверки для выявления пьяный за рудем в раййоне дома №175 по улице Калинина в Советском районе.

Передвижение по городу на машине во время самоизоляции не нарущение, а вот о пьяной езде того сказать нельзя.