На брянской объездной ремонтируют дорожную развязку

Дорожники Брянщины приступили к ремонту развязки на пересечении Объездного шоссе под Брянском с дорогой на Сельцо.

Рабочие меняют асфальт непосредственно на путепроводе, где он сильно износился, и на подъездах к нему.

Работы выполняет управление дороги Москва — Бобруйск, которое за последние годы обновило большие участки трасс, проходящих через Брянщину, в рамках договоренностей с правительством региона.

В этом году дорожники в регионе приступили к работе раньше обычного благодаря погодным условиям.