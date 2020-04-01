В Брянске ГИБДД проводит рейд по выявлению пьяных за рулем

ОГИБДД по Брянску сообщил о запланированных на среду облавах на пьяных водителей. Сплошные проверки с утра и до 12:00 идут в Бежицком районе: у дома № 151 по ул. Флотской в Бежицком районе, у перекрестка улиц Литейной м 50 Армии и в районе д.96 по ул. Почтовой.

С 14:00 до 16:00 аналогичные проверки пройдут у д.22 по ул. Бурова, в районе д.132 по ул. Ульяноваи у д.10 по ул. 22 съезда.

Сообщить о пьяных за рулем и других нарушениях ПДД брянцы могут в ОГИБДД по городу оп номеру 74-71-02 или ближайшему наряду ДПС.