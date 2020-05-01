Брянские водители делятся адресами новых фотоловушек

В паблике «Брянский водитель» во ВКонтакте участники в четверг начали делиться адресами замеченных ими фотоловушек на дорогах города.

Навскидку комментаторы публикации с таким предложением назвали несколько адресов: в районе дома №1 на улице Романа Брянского, в Московском микрорайоне, 52, на улице Бурова, напротив ТРЦ «Мандарин», на Крахмалева и другие.

Участники обсуждения также выражают сомнения, что у охранников фото- и видеоловушек есть пропуска, дающие право на свободное передвижение по городу в период самоизоляции.