На Октябрьской улице Брянска запретят вечернюю и ночную парковку

Вечерняя и ночная парковка у дома 103 на Октябрьской улице областного центра будет запрещена. Об этом сообщила мэрия Брянска.

Ограничения будут действовать с 19:00 до 7:00.

Участок, на котором вводятся огранчиения, будет маркирован соответствующими дорожными знаками.