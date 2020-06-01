Брянских таксистов проверят инспекторы ГИБДД

Инспекторы ГИБДД в Брянске в четверг и пятницу проведут серию проверок городских такси на предмет соблюдения требований закона к таким перевозкам и безопасности дорожного движения. В проверках будут задействованы и скрытые патрули. Об этом в среду сообщил ОГИБДД по Брянску.

Таксистов будут проверять на предмет законности перевозки пассажиров и багажа, соблюдения ПДД, технической исправности автомобилей, наличия необходимых документов, использования ремней безопасности водителями и пассажирами и детских удерживающих устройств при перевозке несовершеннолетних.

С начала года в областном центре случилось 15 аварий в участием такси. В них погибли четыре человека и пострадали 19.