С пятницы по понедельник ГИБДД в Брянске будет охотиться на пьяных водителей

С пятницы по понедельник включительно инспекторы ГИБДД в Брянске проведут операцию по профилкатике и пресечению пьяной езды. Об этом в пятницу сообщил ОГИБДД по Брянску.

Вечером пятницы полицейские будут проверять водителей на предмет оьпянения с 21:30 по 22:00 в районе Набережной по улице Калинина. в субботу в это же время — у магазина «Автопрестиж» на Станке Димитрова.

Советский район выбран для проведения операции неслучайно. С начала года в нем были зарегистрированы все семь ДТП с пострадавшими и 28, в которых пострадавших нет, случившихся по вине пьяных водителей.

Всего за пять месяцев в областном центре зарегистрировано 68 пьяных ДТП с 12 пострадавшими.