С пятницы по понедельник ГИБДД в Брянске будет охотиться на пьяных водителей
С пятницы по понедельник включительно инспекторы ГИБДД в Брянске проведут операцию по профилкатике и пресечению пьяной езды. Об этом в пятницу сообщил ОГИБДД по Брянску.
Вечером пятницы полицейские будут проверять водителей на предмет оьпянения с 21:30 по 22:00 в районе Набережной по улице Калинина. в субботу в это же время — у магазина «Автопрестиж» на Станке Димитрова.
Советский район выбран для проведения операции неслучайно. С начала года в нем были зарегистрированы все семь ДТП с пострадавшими и 28, в которых пострадавших нет, случившихся по вине пьяных водителей.
Всего за пять месяцев в областном центре зарегистрировано 68 пьяных ДТП с 12 пострадавшими.
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Задавайте вопросы, УФАС на связи Добросовестная реклама конкурентов
В связи с поступающими жалобами предпринимателей в адрес антимонопольного органа на рекламу, размещаемую конкурентами, заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание рекламодателей и рекламораспространителей на следующее.
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