Трое водителей брянских автобусов попались на нарушениях

ГИБДД Брянска утром среды провела сплошную проверку водителей автобусов, работающих на городских маршрутах. Об этом сообщил городской ОГИБДД.

Сотрудники ДПС останавливали и проверяли все автобусы подряд в течение получаса — с 9:30 до 10:00. Всего проверили 21 автобус.

За время проверки уличены в нарушениях были трое водителей. В чем состояли нарушения, не сообщается. На всех нарушителей составили протоколы.

Вместе с тем по итогам пяти месяцев 2020 года в ОГИБДД отмечают снижение ДТП по вине водителей автобусов на 50% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Всего зарегистрировано пять таких дорожных инцидентов. Погибших в них нет, травмированы были 10 человек. Сократилось и количество аварий с участием общественного транспорта в целом. Их с января по май случилось 13, что на 45,8% меньше, чем годом ранее, пострадали в них 13 человек.