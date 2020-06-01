Инспекторы ГИБДД подвели итоги облавы на брянских байкеров

Инспекторы ГИБДД подвели итоги состоявшегося накануне вечером в Брянске рейда по профилактике ДТП с участием мотоциклистов. Об этом в среду сообщил ОГИБДД по городу.

В течение двух часов полицейские проверяли байкеров на улице Дуки и выявили шесть нарушений ПДД. Особое внимание они уделили езде без глушителей и внесению несогласованных с ГИБДД изменений в конструкцию мотоциклов.

Всего же за вчерашний день инспекторы пресекли 18 нарушений ПДД с участием мотоциклистов.

Аналогичные профилактические проверки дорожная полиция намерена проводить и дальше.

Ранее мы сообщали, что в городском отделе ГИБДД провели рейд по профилактике пьяной езды.