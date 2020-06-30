В Брянске засняли на регистратор проезд под запрешающий знак
Участник сообщества «ЧП и ДТП Брянск» во ВКонтакте опубликовал видеоролик, в котором запечатлен проезд под запрещающий знак.
Автор публикации утверждает, что за рулем была женщина, которая, пропустив его, проехала по ранее запланированному маршруту.
Большинство комментаторов не выразили солидарности с автором публикации: назвали его ябедой и отметили незначительность нарушения. В частности, пишут, что трафик на заснятом им участке дороги небольшой, и нарушение погоды не сделает. Одна из участниц сообщества. однако, отметила, что с подобных мелочей и начинаются ДТП.
Публикации, свидетельствующие о нарушениях Правил дорожного движения, в этом сообществе уже не раз становились для ГИБДД основанием выписать водителю штраф. А на отдельных кадрах в видеоролике хорошо виден госномер автомобиля нарушителя.
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