Юрия Гапеенко переизбрали секретарем Брянского отделения «ЕР»

«Единороссы» переизбрали Юрия Гапеенко на пост секретаря регионального отделения партии «Единая Россия».

В пятницу, 23 декабря, в Брянском госуниверситете прошла отчетно-выборная конференция Брянского отделения партии.

По словам Гапеенко, «одним из показателей жизнеспособности и политического рейтинга любой партии является уровень доверия избирателей, результаты выборных кампаний». В 2013-2016 годах Брянское региональное отделение «Единой России» участвовало в 389 избирательных кампаниях: одной федеральной и 388 региональных.

На выборах депутатов Брянской областной Думы и депутатов Брянского горсовета в 2014 году 55 из 60 депутатских мест в облдуме и 26 из 32 мест в горсовете получили кандидаты от «Единой России».

Выдвинутый «единороссами» кандидат в губернаторы Александр Васильевич Богомаз одержал победу на выборах в 2015 году.

В этом году на выборах депутатов Государственной Думы VII созыва за партию «Единая Россия» отдали свои голоса 63,91% брянцев. Это 15-й показатель в России и 1-й в ЦФО. Брянскую область в Госдуме представляют четыре депутата от региона: Валентина Миронова, Николай Валуев, Валентин Суббот и Владимир Жутенков.

Юрий Гапеенко сообщил, что «выбор жителей Брянской области означает полное одобрение политического и социально-экономического курса, который проводит наш президент Владимир Владимирович Путин и поддерживающая его «Единая Россия».

«Политика партии, основанная на достижениях предыдущих поколений, мудрости старших, энергии молодых, сформированная на реальных экономических показателях, имеет сегодня прочную политическую базу и поддержку большинства общества. Наша задача – беречь, сохранять и укреплять поддержку наших жителей. А это можно сделать только реальными делами – такими как реализация партийных проектов, направленных на улучшение жизни и социальную поддержку населения области», – заявил Гапеенко.

«За 15 лет с момента своего создания партия стала самой массовой и самой влиятельной политической силой в России и в Брянской области. Брянские партийцы благодаря своей деятельности и активному участию в выборах получили большинство в областной Думе, в районных, городских и сельских советах народных депутатов, а также заняли ключевые посты в органах исполнительной власти всех уровней», – сказал губернатор Александр Богомаз.

На конференции состоялись выборы секретаря Брянского регионального отделения. Тайным голосованием на альтернативной основе подавляющее большинство делегатов поддержали кандидатуру Юрия Гапеенко.

Также был избран новый состав регионального Политсовета и региональной контрольной комиссии.