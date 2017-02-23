Брянский губернатор подарил «Ватаге» деньги на новые костюмы
Губернатор Брянской области Александр Богомаз подарил ансамблю народной музыки «Ватага» денежный сертификат на приобретение новых концертных костюмов.
В День защитника Отечества концерт «Ватаги» прошел в КЗ «Дружба» в Брянске. Как сообщили в облправительстве, «выступление заместителя губернатора Александра Коробко стало для ансамбля одним из приятных сюрпризов». От имени губернатора он вручил коллективу денежный сертификат.
«Сегодня в зале присутствуют те, кто защищал и защищает сейчас нашу Родину. Сегодня в зале присутствуют мамы наших Героев, которые отдали свои жизни, защищая нашу страну во время чеченской кампании. Но не всегда нашу страну надо защищать с оружием в руках. Наш замечательный коллектив «Ватага» тоже защищает страну своим творчеством, своими песнями, которые пронизаны любовью к Родине. Пользуясь случаем, я по поручению губернатора Александра Богомаза хочу вручить коллективу ансамбля денежный сертификат на приобретение новых концертных костюмов, ведь впереди у них множество гастрольных туров», – сказал Коробко.
О размере выделенной «Ватаге» суммы в областном правительстве не сообщают.
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