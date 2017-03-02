О брянских ТОСах рассказали в Госдуме
Замгубернатора Александр Коробко в Госдуме рассказал о работе территориального общественного самоуправления в Брянской области.
Коробко принял участие в расширенном заседании Палаты городов – центров субъектов Российской Федерации Общероссийского конгресса муниципальных образований. По его словам, в области создано 605 ТОСов.
Одним из катализаторов их создания стала акция «Всем миром», реализуемая при поддержке губернатора Александра Богомаза, сообщил Коробко. Акция направлена на приведение в надлежащие состояние кладбищ, погостов, мест воинских захоронений.
«Огромный объем работ невозможно осуществить без помощи активных самоорганизованных граждан, которые, видя, что власти готовы оказывать в первоочередном порядке помощь тем сельским поселениям, где уже есть общественники, стали активно развивать эту форму самоуправления», – также отметил замгубернатора.
Новости регионов
04 Марта, 2017
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