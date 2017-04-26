Прокуратура требует лишить мандата брянского депутата, скрывшего доходы

Прокурор Трубчевского района добивается лишения мандата депутата Белоберезковского поселкового Совета.

Как сообщили в прокуратуре, депутат не представил сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении себя, своей супруги и несовершеннолетних детей. Таким образом в поселковом Совете оказался нарушен закон «О противодействии коррупции».

В адрес главы Белоберезковского городского поселения – председателя Белоберезковского поселкового Совета народных депутатов прокурор внес представление, потребовав досрочно прекратить полномочия депутата. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.