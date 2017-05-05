Задержанным брянским депутатам не будут доплачивать

Брянская областная дума решила не выдавать доплату на осуществление депутатской деятельности тем региональным законодателям, которые сидят под домашним арестом или заключены под стражу.

5 мая опубликованы изменения в закон «О статусе депутата Брянской областной думы», принятые 27 апреля и подписанные губернатором 2 мая. Изменения касаются одного единственного специфического пункта: если правоохранители сообщат в региональное законодательное собрание о том, что кто-то из депутатов взят под стражу или помещен под домашний арест, он может лишиться ежемесячной доплаты на осуществление депутатской деятельности.

Но эта мера не безусловна, законодатели оставили последнее слово за собой. Лишение доплаты случится только в том случае, если совет облдумы примет соответствующее решение, а ее председатель подпишет распоряжение. Размер данной выплаты составляет около 40 тысяч рублей.