«Круто!!!!»: пиарщица брянского правительства – о Дне поля

Юлия Старовойтова не смогла сдержать восклицательных знаков при описании Дня поля в Брянской области.

Празднование Дня брянского поля началось в субботу, 15 июля, на базе Брянского аграрного университета в Кокино Выгоничского района.

«Эти кадры не из журнала и не из житницы России Краснодарского края... Эти невероятные дары с нашей, нечерноземной земли, выращенные нашими брянскими тружениками! А сельхозтехника выглядит не только мощной и надежной, она высокотехнологичная, комфортная и даже, какая то стильная! В общем сельское хозяйство – это престижный, благородный и благодатный труд! Круто!!!!» – сообщила на своей странице в соцсети начальник управления информационного обеспечения деятельности губернатора и правительства Брянской области Юлия Старовойтова (орфография и пунктуация автора. – Ред.).

Губернатор Александр Богомаз уточнил: «Мы стремимся, мы работаем и мы хотим и дальше развиваться... Сегодня Брянская область – это не только картофельный край. Мы сегодня стали и житницей России!».