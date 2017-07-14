«Круто!!!!»: пиарщица брянского правительства – о Дне поля
Юлия Старовойтова не смогла сдержать восклицательных знаков при описании Дня поля в Брянской области.
Празднование Дня брянского поля началось в субботу, 15 июля, на базе Брянского аграрного университета в Кокино Выгоничского района.
«Эти кадры не из журнала и не из житницы России Краснодарского края... Эти невероятные дары с нашей, нечерноземной земли, выращенные нашими брянскими тружениками! А сельхозтехника выглядит не только мощной и надежной, она высокотехнологичная, комфортная и даже, какая то стильная! В общем сельское хозяйство – это престижный, благородный и благодатный труд! Круто!!!!» – сообщила на своей странице в соцсети начальник управления информационного обеспечения деятельности губернатора и правительства Брянской области Юлия Старовойтова (орфография и пунктуация автора. – Ред.).
Губернатор Александр Богомаз уточнил: «Мы стремимся, мы работаем и мы хотим и дальше развиваться... Сегодня Брянская область – это не только картофельный край. Мы сегодня стали и житницей России!».
Новости регионов
16 Июля, 2017
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