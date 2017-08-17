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Главный брянский единоросс Гапеенко празднует 56-летие

Опубликовано Сегодня, 11:57

19 августа секретарь Брянского регионального отделения «Единой России», член генсовета партии, зампредседателя Брянской областной Думы Юрий Гапеенко празднует день рождения.

Главному брянскому единороссу исполнилось 56 лет.

Как сообщили в Брянском отделении «ЕР», Гапеенко поздравили секретарь генерального совета «Единой России» Сергей Неверов, руководитель исполнительного комитета Андрей Сотников первый заместитель руководителя ЦИК партии Наталья Орлова, руководитель Межрегионального координационного совета партии «Единая Россия», депутат Госдумы Виктор Дзюба и другие.

«Желаю реализации всех добрых начинаний, крепкого здоровья и долголетия. Пусть в жизни вам сопутствует успех и удача. Счастья и благополучия вам и вашим близким», – в частности говорится в поздравительной телеграмме Сергея Неверова.

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