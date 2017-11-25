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Юный брянский справедливоросс «наехал» на ГИБДД

Опубликовано Вчера, 23:02

Бывший член ЛДПР, а ныне рьяный сторонник «Справедливой России» Евгений Зорин возмущен работой Брянской ГИБДД.

На своей странице в соцсети Зорин (на верхнем фото) рассказал об «очень странном маневре сотрудников Госавтоинспекции с госномером Р0328».

По его словам, инцидент произошел 23 ноября около 17.00. Полицейская машина, «включив сирену, рванула вперед по улице Комсомольской и остановилась рядом с поворотом к «Славянской Ярмарке» (на нижнем фото).

«В чем была проблема – неизвестно, но сотрудники начали кошмарить мужчину в годах. Горожанин был настолько удивлен, что до него так настойчиво пристали сотрудники инспекции. Однако представителей движения «Справедливый контроль» партии «Справедливая Россия» возмутило то, что сотрудники ГАИ сами нарушили правила ПДД. Спеша отработать очередную «палку», они совсем забыли про дорожные знаки. Проезжая «Почту России», где установлен знак ПДД 3.27 «Остановка запрещена» по ходу движения по улице Комсомольской, который запрещает остановку, а следовательно, и стоянку всех транспортных средств, за исключением маршрутных ТС. Более того, сразу перед поворотом на бульвар 50 лет Октября, по той же стороне, только с действием в обратное направление, также установлен знак ПДД 3.27 со стрелкой вверх 70 м. Это говорит о том, что сотрудники ГИБДД явно совершили остановку в зоне действия знака «Оостановка запрещена». Более того, остановились так на улице Комсомольской, что своим авто перегородили въезд к «Славянской Ярмарке» и создали препятствие для водителей, движущихся от 3-го Интернационала в сторону улицы Ульянова», – также говорится в сообщении.

Ситуацию также прокомментировал лидер брянский справедливороссов Сергей Курденко.

«У нас перед законом все равны. Не может быть кто-то равнее, даже если ты сотрудник государственного органа. В последнее время возникает слишком много претензий к Брянскому ГИБДД. Руководству стоит об этом задуматься. Данная ситуация зафиксирована, есть фотографии. Мы направим официальный запрос к руководству УГИБДД России по Брянской области. Нарушение правил дорожного движения налицо. Тем более проверим, как автоинспекция захочет вести исполнительное производство по новым правилам – через фото или видео. Если Лопатников будет покрывать своих сотрудников, попросим прокурора области посмотреть на ситуацию своим, мудрым, взглядом», – заявил он.

Напомним, ранее Зорин фонтанировал мыслями в пользу Брянской ЛДПР. В октябре стало известно о том, что он покинул ряды либерал-демократов вместе с удостоверением помощника сенатора Сергея Калашникова.

По информации «Справедливой России», теперь Евгений Зорин является членом совета регионального отделения партии.

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