«Политическая провокация на Калинина»: у штаба Собчак в Брянске образовалась помойка
У предвыборного штаба кандидата в президенты Ксении Собчак в Брянске заметили свалку.
Фото, сделанные на улице Калинина в Советском районе, где расположились агитаторы Собчак, опубликованы в соцсетях.
На снимках видно, что вход в штаб завален мусором и пустыми бутылками. Оставили ли их сторонники Ксении Собчак или местные жители, неизвестно.
Интернет-пользователи называют ситуацию «политической провокацией на Калинина». «Штаб Собчак превратил Брянск в помойку», «Штабные засранцы», «Мусорный кандидат», – иронизируют брянцы.
Новости регионов
Женщины Брянска смогут бесплатно пройти обучение и выиграть грант 100 000 рублей на открытие собственного бизнеса от благотворительного фонда Амвэй «В ответе за будущее»
Ростелеком совместно с дочерней компанией РТЛабс реализовал для пользователей Сбербанк Онлайн, Почта Банк Онлайн (интернет-банк и мобильный банк) и Тинькофф Банка возможность подтвердить свою учетную запись на Едином портале госуслуг (gosuslugi.ru). Сервис оказывается банками бесплатно.
Для обеспечения безопасности и надежности движения поездов в период половодья железнодорожники Брянского региона МЖД разработали ряд мероприятий, направленных на пропуск весеннего паводка и ливневых вод, а также подготовку водопропускных сооружений.
Группа компаний «Надежда» объявила о продлении распродажи квартир в сданных домах микрорайона «Мичуринский». Стоимость жилья от 24 999 рублей за квадратный метр!