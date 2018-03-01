В Брянске заявления Собчак о Крыме назвали антиконституционными

Сегодня в 10:48 на железнодорожном переезде станции Рябцево Смоленского региона Московской железной дороги водитель легкового автомобиля «Волга» нарушил правила дорожного движения и выехал на пути, в результате чего произошло столкновение с локомотивом грузового поезда.

Ранее судимый 30-летний мужчина, участвуя в вечеринке у знакомого в Новодугинском районе, совершил снова преступление; подозреваемый задержан, ему «светит» срок.

Жители Смоленска занесли в «черный список» коммунальную службу, которая не может посыпать скользкие дороги в поселке Валутино – сообщили очевидцы в соцсети 21 марта.

На участке по улице Нахимсона в областном центре временно ограничили движение автомобилей, сообщили в комитете по информационной политике администрации Смоленска.

Работники «Квадры» 22 марта отремонтируют участок теплосети в районе улицы Ногина, во время работ планируют заменить около шести метров старого трубопровода.

Вслед за депутатом Госдумы Натальей Поклонской Кожурин заявил о том, что «от одной из кандидатов звучали фактически антигосударственные, антиконституционные призывы, нарушающие целостность Российской Федерации в отношении Крыма» и ему «это очень неприятно». По его словам, то, что делает президент Владиимир Путин, «не делает никто другой».

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«Ростелеком» дарит брянцам месяц спокойствия Абоненты «Ростелекома» в Брянской области могут бесплатно воспользоваться сервисами «Антивирус» и KasperskySafeKidsв рамках акции «Защита в подарок». Период бесплатного пользования сервисами составляет от одного до двух месяцев, в зависимости от формы подписки на них – с оплатой помесячно или сразу за год. Акция продлится до 31 марта 2019 года.

Столичные железнодорожники обеспокоены двукратным ростом количества дорожно-транспортных происшествий на переездах с начала года В январе-феврале 2018 года нарушения водителями правил дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов и неисправности автотранспортных средств привели к двукратному росту дорожно-транспортных происшествий.