Петицию Путину об отставке Богомаза подписали почти 4500 человек

В Сети набирает число подписчиков петиция об отставке брянского губернатора Александра Богомаза.

Петицию под названием «Отправить в отставку губернатора Брянской области Александра Богомаза!», адресованную президенту Владимиру Путину, создал президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров.

Напомним, ранее Федоров в материале «Брянск – область контрастов. Блеск и нищета картофельного короля» рассказал о низком уровне жизни в Брянской области, долгах региона за электроэнергию и газ на фоне процветания губернаторской семьи.

«Губернатор Брянской области Александр Богомаз, занявший этот пост 28 сентября 2015 года, превратил регион в средство личного заработка, лоббируя интересы семейного бизнеса, иностранных компаний, а также нечистых на руку чиновников и руководителей местных коммерческих и бюджетных учреждений, которые активно пользуются поддержкой руководителя области. Тем временем Брянская область погружается в пучину социально-экономической и гуманитарной катастрофы», – пишет в петиции Федоров.

Он просит Владимира Путина «спасти регион от дальнейшего скатывания в социально-экономическую яму» и отправить губернатора Богомаза в отставку. «Коррупционная составляющая в деятельности главы региона», по мнению Георгия Федорова, «должна попасть под пристальное внимание контрольных и следственных органов».

На сегодняшний день петицию подписали более 4300 человек.

«Подписываю. Президент должен отвечать за тех, кого сам и назначает на эти руководящие должности», «Президента поддерживаем. Богомаза в отставку!!!», «Эту систему пора менять. Начнем с малого», – пишут интернет-пользователи.