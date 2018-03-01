Петицию Путину об отставке Богомаза подписали почти 4500 человек
В Сети набирает число подписчиков петиция об отставке брянского губернатора Александра Богомаза.
Петицию под названием «Отправить в отставку губернатора Брянской области Александра Богомаза!», адресованную президенту Владимиру Путину, создал президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров.
Напомним, ранее Федоров в материале «Брянск – область контрастов. Блеск и нищета картофельного короля» рассказал о низком уровне жизни в Брянской области, долгах региона за электроэнергию и газ на фоне процветания губернаторской семьи.
«Губернатор Брянской области Александр Богомаз, занявший этот пост 28 сентября 2015 года, превратил регион в средство личного заработка, лоббируя интересы семейного бизнеса, иностранных компаний, а также нечистых на руку чиновников и руководителей местных коммерческих и бюджетных учреждений, которые активно пользуются поддержкой руководителя области. Тем временем Брянская область погружается в пучину социально-экономической и гуманитарной катастрофы», – пишет в петиции Федоров.
Он просит Владимира Путина «спасти регион от дальнейшего скатывания в социально-экономическую яму» и отправить губернатора Богомаза в отставку. «Коррупционная составляющая в деятельности главы региона», по мнению Георгия Федорова, «должна попасть под пристальное внимание контрольных и следственных органов».
На сегодняшний день петицию подписали более 4300 человек.
«Подписываю. Президент должен отвечать за тех, кого сам и назначает на эти руководящие должности», «Президента поддерживаем. Богомаза в отставку!!!», «Эту систему пора менять. Начнем с малого», – пишут интернет-пользователи.
Новости регионов
12 марта состоялся старт федерального образовательного проекта «Мама – предприниматель», который продлится 5 дней и по окончании, 16 марта Экспертным Советом будет определена победительница, которой будет вручен приз в сумме 100 тысяч рублей на воплощение бизнес-идеи.
Крупнейший в России провайдер цифровых услуг «Ростелеком» стал официальным российским спонсором Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.
В январе-феврале 2018 года нарушения водителями правил дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов и неисправности автотранспортных средств привели к двукратному росту дорожно-транспортных происшествий.
Группа компаний «Надежда» – один из лидеров по количеству строящегося жилья в брянском регионе – сдала два девятиэтажных дома в жилом комплексе «На Советской» в центре Брянска.