В Telegram рассказали о конфликте Богомаза и Лаховой, вылившемся в громкие аресты

Популярный российский Telegram-канал «Незыгарь» рассказал о противостоянии губернатора Александра Богомаза и сенатора Екатерины Лаховой, вылившемся в громкие задержания брянских чиновников.

Публикация сделана на основе материала брянского канала «Помощник губернатора», утверждающего, что «брянский губернатор по-прежнему находится под ударом, несмотря на стахановские результаты на выборах Президента РФ».

«Причины прозаичны: семейный бизнес губернатора по-прежнему зависит от него чуть более чем полностью, экономика не растет, новых крупных проектов, кроме «Мираторга» и естественных монополий, нет. И это в сравнении с другими регионами, где молодые технократы очень ловко улавливают федеральную повестку и дышат одним воздухом с федеральным центром. На их фоне брянский губернатор выглядит руководителем из XIX века, чьем экономическим кредо остается принцип «чем больше вырастим, тем больше продадим, а уж тогда заживем», – говорится в материале.

Его авторы также утверждают, что «еще одной существенной проблемой губернатора Богомаза остаются его сложные отношения с Екатериной Лаховой», и напоминают о недавнем конфликте «личного друга губернатора» депутата облдумы Сергея Антошина с сенатором Лаховой по поводу грантов некоммерческим организациям.

«Губернатор в этом споре его поддержал и заявил, что комиссия по распределению грантов, куда входит Лахова, обделила тех, кто занимается детьми, и раздала миллионы тем, у кого есть только стол и стул. Молчаливым ответом влиятельного сенатора стало то, что после этого в Брянской области неформально высадился десант московских следователей. Прессовать начали людей Антошина и Богомаза, работающих на самых видных местах», – пишут авторы разоблачительного материала.

Напомним, в Брянске одним за другим задержали двоих замов мэра Александра Зубова и Виктора Филипкова, начальника управления имуществом Брянска Веру Гуленкову (по данным канала «Незыгарь», «подругу губернаторского семейства»), а также вице-спикера областной Думы, бывшего главного брянского единоросса Юрия Гапеенко.

«Что-то подсказывает, что это не последние задержания близких к губернатору людей», – сообщает «Незыгарь».

«Реальных успехов простым брянцам, к сожалению, пока не видно. Они вынуждены выбирать между средней зарплатой в Брянске в 20 000 рублей или сесть на скорый поезд и вахтовым методом уехать трудиться в Москву, – также говорится в материале. – По слухам, в Москве некомпетентность брянского губернатора видят и папочку готовят».