Брянска область стала центром диалога России и Республики Беларусь

Форум приграничных территорий Республики Беларусь и Российской Федерации по законодательному обеспечению делового сотрудничества проходит в Брянске 28 и 29 ноября, сообщает пресс-служба областного правительства региона.

Договоренность о проведении этого мероприятия была дотигнута в декабре прошлого года в Брянске во время слушаний Парламентского Собрания Союза РБ и РФ.

Темами обсуждения на форуме стали такие направления приграничного сотрудничества, партнерства и взаимодействия, как промышленность, агропромышленный комплекс, развитие конкуренции и др.

«Проведение в Брянской области форума приграничных территорий способствует развитию делового сотрудничества», - отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, председательствующий в Парламентском собрании союза двух стран.