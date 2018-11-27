Брянска область стала центром диалога России и Республики Беларусь
Форум приграничных территорий Республики Беларусь и Российской Федерации по законодательному обеспечению делового сотрудничества проходит в Брянске 28 и 29 ноября, сообщает пресс-служба областного правительства региона.
Договоренность о проведении этого мероприятия была дотигнута в декабре прошлого года в Брянске во время слушаний Парламентского Собрания Союза РБ и РФ.
Темами обсуждения на форуме стали такие направления приграничного сотрудничества, партнерства и взаимодействия, как промышленность, агропромышленный комплекс, развитие конкуренции и др.
«Проведение в Брянской области форума приграничных территорий способствует развитию делового сотрудничества», - отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, председательствующий в Парламентском собрании союза двух стран.
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