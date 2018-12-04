Борис Пайкин посетил три злынковские школы и детсад «Теремок»

Депутат Госдумы Борис Пайкин на днях побывал в Злынковском районе; цель визита – народный избранник проверил, насколько его команда выполняет поручения в плане обеспечения местных детских садиков и школ необходимым для занятий оборудованием, мебелью, одеждой и оргтехникой.

Сперва депутат посетил злынковскую школу искусств, где на его деньги закупили оргтехнику, оборудовали теплый туалет, а также обеспечили детский ансамбль «Звездочка» костюмами и сценической обувью для выступлений.

Затем Борис Пайкин побывал в детском саду «Теремок». Здесь, как известно, на его средства были закуплены большой телевизор, холодильник, радиомикрофоны для музыкальных занятий. Также в учреждении провели небольшой ремонт: уложили 240 квадратных метров линолеума. В комнаты для занятий и отдыха по поручению Бориса Романовича поставили 60 кроваток, 30 столов, 80 стульев и 160 шкафчиков для раздевалок со скамейками.

Третьим объектом поездки Пайкина в Злынковский район стала МБОУ СОШ №2. Депутат увидел там новые компьютерный класс, мебель во всех помещениях. Позаботились в школе и об оборудовании для занятий домоводством – для этого установили пять электрических швейных машинок.

Кроме этого, для учреждения закупили 20 волейбольных и баскетбольных мячей, радиомикрофоны, 30 пар лыж с ботинками.

В финале визита народный избранник посетил МБОУ «Злынковскую ДЮСШ», где полностью поменяли оконные блоки, установили тренажерный зал со всем необходимым оборудованием и гантельным рядом.



