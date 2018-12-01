Борис Пайкин пообщался со студентами БГУ

Депутат Государственной Думы от ЛДПР Борис Пайкин на днях провел круглый стол в Брянском госуниверситете, где пообщался со студентами экономических специальностей, а также юными театральными дарованиями юридического факультета, которым он в апреле дал путевку в Европу.

Во время мероприятия Пайкин как заместитель председателя Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству поговорил с будущими специалистами на тему развития экономики России. Именно молодежь, которая учится в данный момент в профильных вузах - уверен депутат Борис Романович - будет вскоре поднимать экономику страны на качественно новый уровень.

В разговоре с будущими экономистами участвовал председатель Комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту Брянской областной Думы Сергей Антошин.

В рамках круглого стола участники обсудили широкий спектр вопросов и задач, а потом обменялись подарками.

Еще более неформальным стало общение Пайкина с юными театральными дарованиями юридического факультета БГУ. Как известно, в апреле их творческий коллектив получил Гран-при IV Литературно-театрального фестиваля «Мы придем к вам сквозь время…», за что Борис Романович подарил им пятидневную поездку в Берлин. Во время чаепития артисты-юристы поделились впечатлениями о путешествии, а также рассказали о творческих планах.

Борис Пайкин пообещал и дальше продолжать сотрудничать с БГУ. По его словам, уже намечен ряд направлений совместной работы.