В Брянске подвели итоги конкурса видеоблогеров
В областном центре завершился конкурс видеоблогеров «Нетипичный Брянск», организованный региональным отделением ЛДПР.
Соревнование, в котором участвовали около сотни авторов, продолжалось в течение двух месяцев. На днях организаторы подвели итоги и вручили конкурсантам награды, учрежденные депутатом Госдумы от Брянской области Борисом Пйкиным.
Церемония проходила на сцене «Даниловского паба». Главный приз конкурса – IPhone X – из рук лидера фракции ЛДПР в Брянской областной Думе Сергея Антошина получил Никита Марченков, автор ролика «Польза для дела». Его видео и сюжеты других участников конкурса размещены вна канале «Нетипичный Брянск».
Не оставили без наград и тех, кто участвовал в дополнительных и специальных номинациях.
Поощрения для конкурсантов «Нетипичного Брянска», которые не смогли попасть на церемонию награждения, ждут своих хозяев в штаб-квартире регионального отделения партии по адресу: ул. Горького, 17.
Победители по номинациям:
«Лучшая операторская работа» – «Парни из Агаповки» от Никиты Филимонинкова;
«Лучшая работа со звуком» – «Псевдо Айфон» от Евгения Фенькина;
«За активную жизненную позицию» – Светлана Захарченко.
«Самый молодой конкурсант» – «ЛДПР победит» от Сулеймановой Александры;
«Самый плодовитый режиссер» – Владимир Чесалин.
Призы народного голосования:
фитнес браслет – Евгений Фенькин;
экшн видеокамера – Никита Новосельцев;
портативная колонка – Сащенко Евгения;
игровая клавиатура и мышь – Михаил Шпаков;
портативная зарядка – Владислав Локс.
Основные призы:
Никита Марченков «Польза для дела»
Вероника Мордованец «Красоты города Брянска»
Дмитрий Шпаков «Цитаты Брянских политиков»
30 авторам конкурса, которые не победили в номинациях, вручены поощрительные призы от ЛДПР.
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