В Брянске подвели итоги конкурса видеоблогеров

В областном центре завершился конкурс видеоблогеров «Нетипичный Брянск», организованный региональным отделением ЛДПР.

Соревнование, в котором участвовали около сотни авторов, продолжалось в течение двух месяцев. На днях организаторы подвели итоги и вручили конкурсантам награды, учрежденные депутатом Госдумы от Брянской области Борисом Пйкиным.

Церемония проходила на сцене «Даниловского паба». Главный приз конкурса – IPhone X – из рук лидера фракции ЛДПР в Брянской областной Думе Сергея Антошина получил Никита Марченков, автор ролика «Польза для дела». Его видео и сюжеты других участников конкурса размещены вна канале «Нетипичный Брянск».







Не оставили без наград и тех, кто участвовал в дополнительных и специальных номинациях.

Поощрения для конкурсантов «Нетипичного Брянска», которые не смогли попасть на церемонию награждения, ждут своих хозяев в штаб-квартире регионального отделения партии по адресу: ул. Горького, 17.

Победители по номинациям:

«Лучшая операторская работа» – «Парни из Агаповки» от Никиты Филимонинкова;

«Лучшая работа со звуком» – «Псевдо Айфон» от Евгения Фенькина;

«За активную жизненную позицию» – Светлана Захарченко.

«Самый молодой конкурсант» – «ЛДПР победит» от Сулеймановой Александры;

«Самый плодовитый режиссер» – Владимир Чесалин.

Призы народного голосования:

фитнес браслет – Евгений Фенькин;

экшн видеокамера – Никита Новосельцев;

портативная колонка – Сащенко Евгения;

игровая клавиатура и мышь – Михаил Шпаков;

портативная зарядка – Владислав Локс.

Основные призы:

Никита Марченков «Польза для дела»

Вероника Мордованец «Красоты города Брянска»

Дмитрий Шпаков «Цитаты Брянских политиков»

30 авторам конкурса, которые не победили в номинациях, вручены поощрительные призы от ЛДПР.