«ЛДПР начинает наступление», - Сергей Антошин

Первый заместитель координатора Брянского регионального отделения ЛДПР, депутат Брянской областной Думы Сергей Антошин обратился к жителям области с видеообращением принять участие в митингах, которые посвящены Дню защитника Отечества.

Мероприятия состоятся 23 февраля в Трубчевске, Новозыбкове, Клинцах, Локте и Почепе.

В Брянске ЛДПР соберет людей на площадях у цирка в Советском, перед ДК имени Медведева в Бежицком и перед ДК железнодорожников в Фокинском районах.

Напомним, главный митинг в Брянске на площади Революции начнется в 13:00, возле ДК железнодорожников - в 12:00, а перед ДК имени Д. Медведева - в 14:00.

В этот же день, 23 февраля, в 11:00 начнутся акции в Новозыбкове на площади Октябрьской революции и в Трубчевске – на Красноармейской площади. В поселке Локоть митинг пройдет на площади Победы в 14:00. В Клинцах – на площади имени 50-летия Октября в 15:00. В Почепе – на Октябрьской площади в 15:30.

Фото - кадр видео.