В Брянске собрались «Лидеры 3.0» со всего ЦФО
С 25 по 26 февраля в Брянске проходила высшая партийная школа «Лидеры ЛДПР 3.0», мероприятие собрало около сотни руководителей и активистов региональных отделений из всех субъектов Центрального федерального округа.
Во время «курсов политических лидеров» слушатели партшколы, которую открыл первый зампред комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Борис Пайкин, узнали о том, как лучше и эффективнее отстаивать интересы народа.
По словам политологов, в Брянской области либерал-демократы сейчас находятся на подъеме, поскольку расширили свое влияние во всех сферах политической и общественной жизни: они действительно помогают людям решать проблемы.
Во время двухдневной школы ЛДПР различные мастер-классы и лекции проводят профессионалы в области политологии, психологии и социологии. Кроме профессоров МГУ и МПГУ, перед аудиторией выступают практикующие юристы и специалисты, работающие в реалиях современной российской избирательной системы.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Стелы АЗС – рекламная конструкция или нет?!
В адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Брянской области все чаще поступают вопросы по поводу того, относится ли табло с указанием наименования АЗС, видах оказываемых услуги, стоимости топлива к рекламе.
Компания «Ростелеком» сообщает, что созданный ей системный проект типового решения по информационной безопасности при работе с биометрией был согласован Федеральной службой безопасности Российской Федерации. Использование типового решения позволит банкам снизить расходы на обеспечение информационной безопасности при работе с Единой биометрической системой и сократить время выполнения требований.
В этом году в Брянском регионе Московской железной дороги железнодорожники планируют провести ремонтные работы на участках общей протяженностью более 37 км путей. Меры направлены на обеспечение безопасности и надежности перевозок.
В рамках мероприятий, приуроченных ко Дню защитников Отечества, в филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» состоялся турнир по бильярду. В нем приняли участие более 50 работников энергопредприятия. В мастерстве игры в русский бильярд соревновались преимущественно мужчины.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Общественная организация предпринимателей «Опора России» на брянской земле становится всЁ более весомой силой.