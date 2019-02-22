В Брянске собрались «Лидеры 3.0» со всего ЦФО

С 25 по 26 февраля в Брянске проходила высшая партийная школа «Лидеры ЛДПР 3.0», мероприятие собрало около сотни руководителей и активистов региональных отделений из всех субъектов Центрального федерального округа.

Во время «курсов политических лидеров» слушатели партшколы, которую открыл первый зампред комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Борис Пайкин, узнали о том, как лучше и эффективнее отстаивать интересы народа.

По словам политологов, в Брянской области либерал-демократы сейчас находятся на подъеме, поскольку расширили свое влияние во всех сферах политической и общественной жизни: они действительно помогают людям решать проблемы.

Во время двухдневной школы ЛДПР различные мастер-классы и лекции проводят профессионалы в области политологии, психологии и социологии. Кроме профессоров МГУ и МПГУ, перед аудиторией выступают практикующие юристы и специалисты, работающие в реалиях современной российской избирательной системы.





