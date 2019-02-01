Поиск по сайту
Поиск по сайту

Брянцы пожаловались Пайкину на повышение квартплаты в связи с ростом тарифов на вывоз мусора

Опубликовано Сегодня, 13:29

Во время приема к депутату Госдумы от Брянщины Борису Пайкину обратились местные жители с множеством проблем: начиная от трудоустройства и начисления пенсий, заканчивая капитальным ремонтом многоквартирных домов и повышением квартплаты из-за подорожания вывоза бытовых отходов.

Среди заявителей был и представитель одной из управляющих компаний (УК), который пришел с жалобой на произвол единого оператора, с 1 января занимающегося утилизацией ТКО в регионе и буквально заставившего все УК заключить с ним договоры. «Мусорный» тариф же после этого необъяснимо повысился более чем в три раза - до 89 рублей с каждого прописанного в квартире. Жители, по словам представителя, при этом винят во всем именно управляющую компанию.

Пайкин отметил парадоксальность ситуации и пообещал в ней разобраться, для этого, заверил депутат, надо собирать совещание у губернатора.

От жительницы Брянского района парламентарию поступила жалоба на протекающую в двухэтажном доме крышу. По словам женщины, вода залила квартиры на двух этажах, при этом капремонт жильцам пострадавших квартир обещают не скоро. Этот вопрос Пайкин пообещал решить в ближайшее время, потому что в регионе уже отработан механизм переноса сроков капитального ремонта.

Приятный момент приема - приезд из Клинцов команды юных каратистов. Ребята вернулись со Всероссийских состязаний, дорогу на которые туда и обратно помог оплатить Борис Пайкин. Юные спортсмены оказались в призерах. За помощь они отблагодарили депутата письмом от региональной федерации каратэ. Пайкин тоже поздравил их медалями и вручил от себя лично и ЛДПР подарки.

Фото
 1270
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • Депутат вернет автобус жителям Глинного
  • Жители Бежицы пожаловались на отсутствие контейнеров для мусора
  • Борис Пайкин помог легендарному разведчику
  • Проблема вывоза мусора по-прежнему актуальна для Брянска
  • Губернатор потребовал разобраться в ситуации с удвоенной квартплатой
    • Новости регионов
    Банк УРАЛСИБ интегрировал конструктор документов FreshDoc в Интернет-банк для бизнеса
    11:43:33 28-02-2019
    Банк УРАЛСИБ интегрировал в обновленный Интернет-банк «УРАЛСИБ бизнес-online» конструктор документов FreshDoc. Новый сервис позволяет клиентам Банка – юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям – создавать документы на основе выбранных клиентом условий.
    В Сафоново на пожар выезжали сразу шесть огнеборцев
    11:27:45 28-02-2019
    28 февраля в Сафонове произошел пожар в жилом доме, обошлось без пострадавших.
    «Мираторг» планирует увеличить приплод абердин-ангусов в рамках межрегионального проекта КРС в 2019 году до более 234 тысяч телят
    10:53:31 28-02-2019
    АПХ «Мираторг», крупнейший производитель говядины в России, прогнозирует приплод более 234 тысяч телят в 2019 году на фермах компании в Брянской, Орловской, Калужской, Смоленской, Тульской и Калининградской  областях , что на 21% превышает показатель 2018 года. 
    В деревне Михейково произошел пожар
    23:20:40 27-02-2019
    27 февраля в деревне Михейково Ярцевского района случилось возгорание в жилом доме, пострадавших не было.
    В Гагаринском районе на дороге «М-1» случилось серьезное ДТП с BMW
    12:52:29 27-02-2019
    26 февраля на трассе «М-1 Беларусь-Москва-Минск» произошло серьезное происшествие с иномаркой BMW, пострадал 22-летний пассажир.
    Железнодорожники планируют оснастить 4 переезда в Смоленском регионе МЖД камерами фиксации нарушений ПДД
    12:22:38 27-02-2019
    Смоленские железнодорожники приняли участие в региональном заседании по обеспечению правопорядка, которое прошло под председательством Губернатора области Алексея Островского. Один из вопросов касался профилактики дорожно-транспортных происшествий, снижения травматизма на автомобильных и железных дорогах.
    Лента новостей
    Сегодня, 18:46
    Партшкола ЛДПР начала готовить политических лидеров
    Сегодня, 17:01
    16-летний брянец «похозяйничал» в дачном доме
    Сегодня, 16:31
    На Первомайском мосту смонтировали половину пролетов
    Сегодня, 16:01
    Над новорожденным в брянском перинатальном центре нависла угроза
    Сегодня, 15:47
    В Брянск пытались провезти томаты с молью
    Сегодня, 15:36
    Московский «Форсаж» оштрафовали за порчу брянской земли
    Сегодня, 14:38
    В Дубровской ЦРБ разразился скандал
    Сегодня, 14:30
    Брянского правоохранителя уличили во взятке в 2 млн 250 тыс рублей
    Сегодня, 14:19
    В Бежице на Литейной сбили человека
    Сегодня, 13:29
    Брянцы пожаловались Пайкину на повышение квартплаты в связи с ростом тарифов на вывоз мусора
    Сегодня, 13:01
    Брянца возмутили шалости ребенка во дворе
    Сегодня, 12:21
    Директор «Брянсккомунэнерго» получил нагоняй от прокуратуры
    Сегодня, 12:03
    В Володарском районе образовался большой затор
    Сегодня, 11:44
    В Брянске срочно госпитализировали раненого 38-летнего мужчину
    Сегодня, 11:19
    В Бежицком районе ограничат проезд транспорта
    Сегодня, 10:56
    Под Трубчевском произошла серьезная авария с «ВАЗом»
    Сегодня, 10:40
    Жильцам нескольких домов в Красногорском районе угрожает опасность
    Сегодня, 10:21
    Брянская область получит 55, 7 млн рублей на ликвидацию мусорок
    Сегодня, 09:36
    71-летняя жительница Брянска пострадала в транспорте
    Сегодня, 09:26
    Под Брянском открыли кафе на колесах
    Сегодня, 09:12
    В Бежице в одном из домов появился подъезд для книгоманов
    Сегодня, 08:57
    В Новозыбкове обнаружили подозрительные сайты
    Сегодня, 08:00
    В Брянске на Бежицкой был замечен «барин»
    Сегодня, 07:00
    В Брянске запретили остановку транспорта по проспекту Станке Димитрова
    Сегодня, 06:00
    В Брянском районе огнеборцы выезжали на пожар
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Сегодня, 17:06
    На вокзале Брянск-Орловский создадут безбарьерную среду для маломобильных пассажиров 1
    Сегодня, 15:39
    Работник Брянскэнерго вошел в число лучших уполномоченных по охране труда МРСК Центра 1
    Сегодня, 15:05
    Начинает работу совместное предприятие «Ростелекома» и «МегаФона» для развития сетей 5G 1
    Сегодня, 13:41
    Как помочь бизнесу в канун 8 Марта 1
    Сегодня, 11:43
    Банк УРАЛСИБ интегрировал конструктор документов FreshDoc в Интернет-банк для бизнеса 1
    Актуальные темы
    Новости Общество
    В Клинцах на приеме у Валуева пенсионерка попросила одну доску
    Общество На дорогах
    Брянец «бросил» иномарку на мусорке
    Новости Происшествия
    В Жуковском районе парень создал дома нарколабораторию
    Новости Общество
    В Брянске 136 человек заболели свиным гриппом
    Общество На дорогах
    Чистка «по-брянски» удивила пользователей соцсетей
    Новости партнёров
    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи
    Стелы АЗС – рекламная конструкция или нет?!

    Стелы АЗС – рекламная конструкция или нет?!В адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Брянской области все чаще поступают вопросы по поводу того, относится ли табло с указанием наименования АЗС, видах оказываемых услуги, стоимости топлива к рекламе.                     

    Ростелеком новости
    Начинает работу совместное предприятие «Ростелекома» и «МегаФона» для развития сетей 5G

    Начинает работу совместное предприятие «Ростелекома» и «МегаФона» для развития сетей 5GПАО «Ростелеком» сообщает о начале совместной деятельности с ПАО «Мегафон» по развитию мобильной связи пятого поколения (5G) на основе совместного предприятия ООО «Диджитал для бизнеса», которым участники партнерства будут владеть в равных долях. Возглавит компанию член совета директоров «Ростелекома» Вадим Семенов. Основными задачами СП являются создание единого инфраструктурного оператора и проведение работ по высвобождению радиочастотного спектра для внедрения сетей 5G в России.

    РЖД новости
    На вокзале Брянск-Орловский создадут безбарьерную среду для маломобильных пассажиров

    На вокзале Брянск-Орловский создадут безбарьерную среду для маломобильных пассажировВ 2019 году на крупнейшем транспортно-пересадочном узле областного центра – вокзале Брянск-Орловский ОАО «РЖД» проведет работы по созданию безбрарьерной среды для маломобильных пассажиров.
    МРСК новости
    Работник Брянскэнерго вошел в число лучших уполномоченных по охране труда МРСК Центра

    Электромонтер оперативно-выездной бригады Красногорского района электрических сетей (РЭС) филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» Александр Хандожко занял второе место в смотре-конкурсе «Лучший уполномоченный по охране труда», проводившемся среди первичных профсоюзных организаций МРСК Центра по итогам работы в 2018 году.

    РЖД новости
    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебникиПраздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».


    Опора России
    От защиты к росту. Брянские предприниматели активизировались

    От защиты к росту. Брянские предприниматели активизировалисьОбщественная организация предпринимателей «Опора России» на брянской земле становится всЁ более весомой силой.