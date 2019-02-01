Брянцы пожаловались Пайкину на повышение квартплаты в связи с ростом тарифов на вывоз мусора
Во время приема к депутату Госдумы от Брянщины Борису Пайкину обратились местные жители с множеством проблем: начиная от трудоустройства и начисления пенсий, заканчивая капитальным ремонтом многоквартирных домов и повышением квартплаты из-за подорожания вывоза бытовых отходов.
Среди заявителей был и представитель одной из управляющих компаний (УК), который пришел с жалобой на произвол единого оператора, с 1 января занимающегося утилизацией ТКО в регионе и буквально заставившего все УК заключить с ним договоры. «Мусорный» тариф же после этого необъяснимо повысился более чем в три раза - до 89 рублей с каждого прописанного в квартире. Жители, по словам представителя, при этом винят во всем именно управляющую компанию.
Пайкин отметил парадоксальность ситуации и пообещал в ней разобраться, для этого, заверил депутат, надо собирать совещание у губернатора.
От жительницы Брянского района парламентарию поступила жалоба на протекающую в двухэтажном доме крышу. По словам женщины, вода залила квартиры на двух этажах, при этом капремонт жильцам пострадавших квартир обещают не скоро. Этот вопрос Пайкин пообещал решить в ближайшее время, потому что в регионе уже отработан механизм переноса сроков капитального ремонта.
Приятный момент приема - приезд из Клинцов команды юных каратистов. Ребята вернулись со Всероссийских состязаний, дорогу на которые туда и обратно помог оплатить Борис Пайкин. Юные спортсмены оказались в призерах. За помощь они отблагодарили депутата письмом от региональной федерации каратэ. Пайкин тоже поздравил их медалями и вручил от себя лично и ЛДПР подарки.
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