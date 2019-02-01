Партшкола ЛДПР начала готовить политических лидеров

Партийная школа ЛДПР «Лидеры 3.0», которая проходила в Брянске в течение двух дней, собрала около сотни руководителей региональных отделений партии со всего Центрального федерального округа, активистов молодежной организации ЛДПР и местных отделений ЛДПР в Брянской области.

Как отметил на открытии «курсов политических лидеров» первый зампред комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Борис Пайкин, сила и правда ЛДПР заключается в том, что она является партией, отстаивающей интересы простого народа.

Как лучше и эффективнее это делать, слушатели партшколы познакомились, в том числе на примере Брянского регионального отделения ЛДПР, координатором которого является Борис Пайкин. Помимо него еще одним спикером на мероприятии выступил депутат Государственной Думы от фракции ЛДПР Борис Чернышов.

Участники мероприятия под руководством ведущего юриста партии познакомились с современной российской избирательной системой и нюансами работы с избиркомами, законодательными аспектами выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты.

Слушатели также обменялись опытом эффективного ведения предвыборной агитации, приняли активное участие в тренингах и мастер-классах, на практике познакомились с «технологией создания» личного бренда и бренда организации под руководством признанных светил в области психологии, политологии и социологии, профессоров МГУ и МПГУ.

Брянское региональное отделение ЛДПР открыло собственную платформу для муниципальных выборов 2019 года, предложив неравнодушным брянцам стать депутатом от либерально-демократической партии. При этом будущим кандидатам ЛДПР обеспечит документальное сопровождение на протяжении всей предвыборной кампании, юридические консультации, помощь в составлении нормативно-правовой документации и в решении организационных вопросов.

В завершение мероприятия слушателям вручили сертификаты о прохождении учебы. Полученные знания и навыки активистам ЛДПР теперь предстоит применить на практике в ходе большой избирательной кампании этого года.