Пайкин пообщался в Брянске с особенными детьми

На региональной неделе парламентарий от Брянской области Борис Пайкин снова посетил специальную коррекционную школу №37, шефство над которой взял в мае 2018 года.

Во время первого визита у него на приеме побывала руководитель этого учебного заведения Елена Чугур. Она попросила помочь сделать ремонт, начатый городскими властями, а также поменять оставшуюся часть ветхих окон и дверей. С учетом того, что в школе учатся дети с ограниченными возможностями здоровья, депутат пообещал обеспечить спортивным инвентарем для физической реабилитации и занятий спортом.

Обещания были выполнены. Летом 2018 года, во время очередного визита в школу, Пайкин убедился в этом лично.

В этот раз парламентарий подарил учебному учреждению телевизор, а воспитанникам, которые отличились в спортивных состязаниях, призы.









