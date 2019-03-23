В Брянской области отреагировали на призыв ЛДПР

Жители Брянщины получили уникальную возможность стать депутатом, в течение неполных двух месяцев шансом пойти на предстоящие выборы от ЛДПР воспользовалось значительное количество человек.

Заявки на участие подавались в избирательной кампании через онлайн-платформу для муниципальных выборов 2019 года.

В данный момент прием документов продолжается. Для тех, кто желает поучаствовать в жизни города, района поселка, надо отправить свою анкету, дабы уже в сентябре 2019-го пойти на выборы в качестве кандидата в депутаты от ЛДПР.

Путь к мандату следующий: онлайн-регистрация, выбор потенциальным кандидатом муниципалитета, интересы жителей которого он хотел бы защищать в представительном органе власти, и ожидание звонка из Брянского отделения ЛДПР.

Прошедших отбор обеспечат полным финансовым сопровождением на протяжении всей предвыборной кампании, юридическими консультациями и помощью в составлении нормативно-правовых документов.

«Все это Брянское региональное отделение ЛДПР берет на себя. Кроме того, ЛДПР поможет подготовить предвыборную программу, организовать предвыборный штаб и провести агиткампанию, а также обеспечит агитационными материалами», - сообщили в пресс-службе ЛДПР.