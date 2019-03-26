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В Брянске исключили из ЛДПР Мухтара Бадырханова

Опубликовано Сегодня, 11:54

27 марта депутат Брянского горсовета Мухтар Бадырханов исключен из партии ЛДПР.

Соответствующее решение подписал лидер Владимир Жириновский.

В документе сообщается, что все сделано согласно пункту 4.13 и подпункту «б» пункта 5.11 Устава политической Либерально-демократической партии России: «Исключить из партии Мухтара Бадырханова за предательство интересов ЛДПР, а также за совершение действий, порочащих репутацию члена ЛДПР и наносящих моральный ущерб партии».

Напомним, Мухтар Бадырханов принял участие в дебоше  в ресторане «Мясо&Рыба».

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