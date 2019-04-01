Брянский парламентарий Пайкин обсудил с немцами развитие цифровых технологий
Брянский депутат Госдумы от ЛДПР Борис Пайкин принял участие в заседании российско-немецкой рабочей группы «Экономика» форума «Петербургский диалог», который проходит в Германии с 4 по 6 апреля.
К слову, форум гражданских обществ России и Германии был создан в 2001 году под патронажем Президента Владимира Путина и канцлера Шредера для развития отношений между странами. Одна из тем для дискуссий рабочей группы - «Преобразования в рекламе и маркетинге путем цифровизации», докладчиком от российской стороны был Борис Пайкин.
Коммуникация между людьми и странами все больше становится электронной, цифровой, отметил в своем выступлении Борис Романович, поэтому один из трендов ближайшего будущего – выход медиа-платформ в отдельную категорию бизнеса, как это уже можно заметить на примере «Яндекс. Дзен», чья выручка за 2018 год превысила 4 млрд. рублей.
Кроме этого, Пайкин рассказал немецким коллегам о новых российских законах «Об альтернативных способах привлечения инвестирования (краудфандинге)» и «О цифровых правах». Такие правовые инструменты говорят о том, что в России стараются идти в ногу с развитием цифровых технолгий и обеспечивать защиту прав в информационном пространстве.
В своем докладе парламентарий отметил серьезное развитие искусственного интеллекта со всеми его возможностями.
На новый уровень выходят оценки поведения пользователей, реакции потребителя на контент, вовлеченности аудитории, её лояльности и конверсии. Подобное развитие искусственного разума приведет к революционным изменениям в маркетинге и таргетировании рекламы. Внимание пользователя, по словам Пайкина, уже становится самым ценным ресурсом для медиа, и в дальнейшем за него будут вести борьбу по всем направлениям.
Одна из задач депутатов Государственной Думы и Правительства России при этом - обеспечение сбалансированной правовой регламентации процессов, которые осуществляются на различного рода информационных ресурсах в интернете, подчеркнул Борис Романович.
Кроме того, в рамках сессии о перспективах и процессах развития в пищевой промышленности в Германию прибыли представители брянских предприятий ТнВ «Сыр Стародубский» и ОАО «Консервсушпрод».
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