Брянский парламентарий Пайкин обсудил с немцами развитие цифровых технологий

Брянский депутат Госдумы от ЛДПР Борис Пайкин принял участие в заседании российско-немецкой рабочей группы «Экономика» форума «Петербургский диалог», который проходит в Германии с 4 по 6 апреля.

К слову, форум гражданских обществ России и Германии был создан в 2001 году под патронажем Президента Владимира Путина и канцлера Шредера для развития отношений между странами. Одна из тем для дискуссий рабочей группы - «Преобразования в рекламе и маркетинге путем цифровизации», докладчиком от российской стороны был Борис Пайкин.

Коммуникация между людьми и странами все больше становится электронной, цифровой, отметил в своем выступлении Борис Романович, поэтому один из трендов ближайшего будущего – выход медиа-платформ в отдельную категорию бизнеса, как это уже можно заметить на примере «Яндекс. Дзен», чья выручка за 2018 год превысила 4 млрд. рублей.

Кроме этого, Пайкин рассказал немецким коллегам о новых российских законах «Об альтернативных способах привлечения инвестирования (краудфандинге)» и «О цифровых правах». Такие правовые инструменты говорят о том, что в России стараются идти в ногу с развитием цифровых технолгий и обеспечивать защиту прав в информационном пространстве.

В своем докладе парламентарий отметил серьезное развитие искусственного интеллекта со всеми его возможностями.

На новый уровень выходят оценки поведения пользователей, реакции потребителя на контент, вовлеченности аудитории, её лояльности и конверсии. Подобное развитие искусственного разума приведет к революционным изменениям в маркетинге и таргетировании рекламы. Внимание пользователя, по словам Пайкина, уже становится самым ценным ресурсом для медиа, и в дальнейшем за него будут вести борьбу по всем направлениям.

Одна из задач депутатов Государственной Думы и Правительства России при этом - обеспечение сбалансированной правовой регламентации процессов, которые осуществляются на различного рода информационных ресурсах в интернете, подчеркнул Борис Романович.

Кроме того, в рамках сессии о перспективах и процессах развития в пищевой промышленности в Германию прибыли представители брянских предприятий ТнВ «Сыр Стародубский» и ОАО «Консервсушпрод».