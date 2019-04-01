Брянские депутаты приняли закон, который оставит без работы тысячи человек в отрасли рыболовства
Очередной скандальный законопроект в первых числах апреля в Госдуме стремительно продвинула сразу в трех чтениях фракция «ЕР», речь идет о документе о крабовых аукционах, который, по утверждению экспертов, принесет регионам убытки и потерю тысяч рабочих мест, а в перспективе может быть распространен на всех рыбаков России.
Залогом успеха непопулярной меры, как и в случае с пенсионной реформой, стало доминирующее большинство, куда вошли и брянские депутаты. Закон о крабовых аукционах приняли в первом чтении 4 апреля, во втором – 9-го, в третьем – 10-го числа.
Неприятие со стороны рыбаков, сенаторов и губернаторов всех приморских областей закон вызвал еще на этапе выдвижения, к слову, именно тогда по этой причине по стране прокатилась волна акций протеста. Против выступали ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия», однако голосов послушных членов «партии власти» оказалось достаточно для его принятия.
Суть закона - в замене принципа предоставления квот на вылов. Система наделения долями квот работает в России с 2003 года, ее ввели по поручению Президента Путина. Тогда в правительстве постановили давать право добывать рыбу и крабов на основании статистики вылова предприятия – тем, кто реально занимается промыслом, простым труженикам моря. Ныне половину квот собираются выставить на аукционы. Эксперты в этом видят прямую заинтересованность олигархов.
Любой миллионер, который не имеет отношения к отрасли, будет иметь возможность выкупить квоту и потом сдавать её в аренду рыболовам, получая проценты. Десятки предприятий Приморья разорятся, тысячи рыбацких семей окажутся без средств к существованию.
По словам известного экономиста Михаила Делягина, с осени 2017 года российское рыболовство буквально трясет: группа родственников высокопоставленных чиновников решила поделить рынок, начав с наиболее рентабельного краболовства.
«Чтобы поделить, нужно отказаться от общепринятого в мире исторического принципа, обеспечивающего стабильность, предсказуемость и устойчивый прогресс, и вернуться к постоянному переделу квот на аукционах, который за пару лет буквально уничтожил отрасль не так уж и давно – в начале нулевых», - объяснил Делягин.
Брянские депутаты от «Единой России» - Николай Валуев, Валентин Суббот и Валентина Миронова - проголосовали «за», в русле решения партии. К несведущим в этой теме учительнице Мироновой и фермеру Субботу предъявлять претензии сложно, однако позиция Валуева вызывает недоумение. Ведь он не просто азартный рыбак с опытом, но является первым заместителем Комитета по экологии и охране окружающей среды. Не так давно он подключился к борьбе Сергея Зверева против строительства китайского завода на Байкале. В законе о крабовых аукционах точно также ущемляются интересы простых людей, и гораздо мощнее общественный резонанс, однако Валуев решил не защищать интересы своих братьев-рыбаков.
Единственный депутат Госдумы от Брянской области, проголосовавший против скандального документа, - первый заместитель председателя Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Борис Пайкин, который считает, что такие изменения приведут к отрицательным последствиям для отрасли и экономики.
«Выставление уже распределенных квот на аукцион обанкротит десятки предприятий на Дальнем Востоке, потеряют работу многие люди, сократятся инвестиции в рыбную отрасль. Параллельно появятся «рантье» по квотам. И это не просто слова, ведь инициативу Росрыболовства раскритиковали отраслевые эксперты и экономисты. Но главное – она несправедлива по отношению к простым людям, рыбакам, которые ясно выразили свой протест, но были проигнорированы», - заявил Пайкин.
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