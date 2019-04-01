Брянский парламентарий Пайкин выступил против изоляции Рунета

Депутаты Государственной Думы РФ приняли закон об изоляции российского сегмента интернета, инициативу поддержали 307 парламентариев; против выступили 68 человек, среди них оказался брянский депутат от ЛДПР Борис Пайкин.

Депутаты «партии власти» от Брянской области в Госдуме Миронова, Суббот и Валуев в рамках «партийной дисциплины» отдали свой голос за суверенность интернета в России. Таким образом они дали возможность отслеживать интернет-контент и в случае угрозы его полной блокировки.

На Роскомнадзор возложили функции координации обеспечения устойчивого, безопасного и целостного функционирования Рунета. Теперь у него есть правовые основания для контроля сетевого контента, вплоть до отключения «суверенного интернета» от всемирной Сети. В крупных городах России состоялись акции протеста против нововведений.

«Мы с коллегами по фракции ЛДПР в Госдуме не отрицали необходимости создания Россией собственных сервисов и структур в жизненно важных сферах, как это было, например, с платежной системой МИР. Вместе с тем, мы не поддержали наделение Роскмонадзора новыми полномочиями по той причине, что наша молодежь видит в этом посягательство на свою свободу», - заявил Борис Пайкин.

Напомним, ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что изоляция Рунета даст возможность бороться с запрещенными ресурсами, в том числе с мессенджером Telegram. Позже высказывание исчезло из СМИ. Закон может вступить в силу с ноября 2019 года. На исполнение закона из бюджета выделят свыше 30 млрд рублей.