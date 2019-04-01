Премьер-министр России поддержал инициативу брянского депутата Пайкина
В Правительстве РФ прошло пленарное заседание, на котором перед парламентариями с ежегодным отчетом о работе выступал премьер-министр Дмитрий Медведев, в процессе обсуждения одного из вопросов между брянским депутатом от ЛДПР Борисом Пайкиным и главой развился диалог.
Обсуждая отчет, Пайкин поднял тему избыточного административного регулирования и давления на бизнес, как одной из основных причин медленного развития малого и среднего предпринимательства в России. Он напомнил премьеру высказанную им на Гайдаровском форуме фразу о разработке механизма регуляторной гильотины, которая избавит бизнес от неэффективных и избыточных требований.
Регуляторная гильотина не останется только красивым термином на бумаге, ее реализуют в течение двух лет, заверил депутата премьер.
«Сейчас подготовлено поручение в развитие Послания президента о том, чтобы к 1 января 2021 года этот процесс завершить и выйти на совершенно новый режим применения обязательных контрольных требований. В чем он заключается? Все старые нормативные акты утратят силу, а новые нормативные акты должны быть приняты вот до соответствующей даты, тем самым мы как бы поставим заслон на пути использования документов, которые морально, экономически, а даже и политически изжили себя», - заявил Дмитрий Медведев.
Второй, который подняли во время заседания, нестационарная торговля – актуальная не только для Брянска, но и всей страны.
«В декабре 2018 года в Госдуму внесён законопроект, направленный на оптимизацию регулирования нестационарной торговли. Предпринимательское сообщество скептически относится к подобным правительственным инициативам, так как законопроект уже сейчас содержит избыточное регулирование. Готово ли правительство идти навстречу предпринимательскому сообществу в работе над законопроектом о нестационарных объектах?» - отметил Борис Пайкин.
Идею поддержал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, который предложил Премьеру создать совместную рабочую группу по этому законопроекту о нестационарной и развозной торговле. Быстрее решить вопрос, по утверждению спикера, поможет рассмотрение вместе с профильным министерством.
«Нужно доводить инициативы правительственные до реального результата, если есть, конечно, понимание со стороны уважаемых коллег депутатов, а не заниматься переадресовкой этих документов туда-обратно. Обращаю на это, кстати, внимание и самого Аппарата Правительства, коллег, которые этим занимаются. Давайте создадим такую группу», — подвел итоги обсуждения Дмитрий Медведев.
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