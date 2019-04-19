В Брянском ЛДПР избран Координационный совет
20 апреля в областном центре состоялась очередная отчетно-выборная конференция регионального отделения ЛДПР, в которой участвовали более ста делегатов от всех местных городских и районных организаций партии.
Как заявил в своем докладе об итогах работы за отчетный период лидер фракции ЛДПР в Брянской областной Думе, председатель думского комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту Сергей Антошин, региональное отделение начало играть очень важное значение в политической жизни региона. Во время дополнительных выборов депутата Госдумы по Брянскому одномандатному округу № 77 победу одержал кандидат от ЛДПР Борис Пайкин, на выборах в 2018-м число представителей партии в представительных органах власти Брянского района выросло в шесть раз.
За период работы прошлого состава Координационного совета в партию вступило около тысячи новых членов. В регионе были проведены различные акции: среди них благотворительный проект «Новогодний марафон», во время которого поздравили свыше трех тысяч детей из многодетных семей, им вручили сладкие подарки; масштабным и оригинальным было мероприятие к Международному женскому дню, когда порядка пятидесяти тысяч женщин получили весенние цветы.
Во время конференции в процесе тайного голосования делегаты выбрали членов нового Координационного совета Брянского регионального отделения ЛДПР.
В его состав попали: глава Брянского регионального отделения ЛДПР, депутат Государственной Думы ФС РФ седьмого созыва, первый заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Борис Пайкин; первый заместитель координатора Брянского регионального отделения ЛДПР, депутат Брянской областной Думы шестого созыва, председатель комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту Сергей Антошин; заместитель координатора - руководитель аппарата Брянского регионального отделения ЛДПР Денис Семёнов; координатор Брянского городского местного отделения ЛДПР, депутат Брянского районного Совета народных депутатов шестого созыва, руководитель фракции ЛДПР Артем Литвинов; координатор Бежицкого первичного отделения Брянского городского местного отделения ЛДПР Людмила Волевач; координатор Клинцовского городского местного отделения ЛДПР Владимир Мефед; заместитель координатора Брянского регионального отделения ЛДПР, депутат Дятьковского районного Совета народных депутатов пятого созыва, помощник депутата Государственной Думы ФС РФ седьмого созыва Бориса Пайкина по работе в Брянской области Алексей Ноздрачёв; заместитель координатора Брянского регионального отделения ЛДПР по идеологической работе, помощник депутата Государственной Думы ФС РФ седьмого созыва Вадима Деньгина по работе в Брянской области Сергей Сенин; координатор Новозыбковского местного отделения ЛДПР, депутат Новозыбковского районного Совета народных депутатов пятого созыва Дмитрий Шевцов.
Согласно Уставу партии, новый Координационный совет осуществит свои полномочия в течение двух лет. Во время конференции выбрали Контрольно-ревизионную комиссию.
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