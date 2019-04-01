Брянский депутат Пайкин провел личный прием

Состоялся личный прием граждан брянского депутата Госдумы от ЛДПР Бориса Пайкина. Вместе с ним проблемы людей из глубинок прибыли решать лидер фракции ЛДПР в Брянской областной Думе Сергей Антошин, а также квалифицированные юристы.

К народным избранникам обратились с разными вопросами. К примеру, инвалид из Жуковки пришел, поскольку никак не может получить от чиновников пригодную для проживания квартиру; предприниматели из Клинцов не находят общего языка с дирекцией муниципального рынка.

Среди обратившихся оказались многодетная мать, которая не может узаконить самостоятельно подключенный водопровод, а также одинокая пенсионерка из поселка Белые Берега, получившая к восьмитысячной пенсии мизерную надбавку в 82 рубля - она не знает, как прожить на эти деньги, заплатив за коммунальные услуги.

Некоторые проблемы были решены на месте. К примеру, вопрос клинцовских бизнесменов Пайкин в тот же вечер обсудил во время разговора с губернатором Александром Богомазом. К слову, после недавней встречи с Дмитрием Медведевым в Госдуме брянский парламентарий вошел в рабочую группу по доработке законопроекта о нестационарной торговле, которую организовал Вячеслав Володин. Проблемы клинцовских бизнесменов находятся в поле федеральной повестки.

По словам Пайкина, корни многих ситуаций, с которыми приходят брянцы, находятся в правовом поле. Решить их можно с помощью обычной консультации юриста.

«Простым людям, как правило, услуги такого специалиста не по карману. Поэтому мы будем продолжать практику бесплатных приемов юристов в районных отделениях партии, распространять её на всю Брянскую область», - сообщил депутат.

Более подробно о консультациях вскоре можно будет узнать в райотделениях партии – в народе их называют «Адресами справедливости».

Графики приемов опубликуют на страницах «Брянских фактов». Кроме этого, по вопросам юридической поддержки можно обращаться в Брянское региональное отделение ЛДПР по телефону: +7 (4832) 66-02-96.