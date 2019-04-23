Пайкин встретился с навлинскими гимназистами
Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Пайкин посетил в поселке Навля гимназию №1, воспитанники которой любят спорт и военную подготовку.
Кроме этого, здесь большое внимание уделяют патриотическому воспитанию. К примеру, девушек обучили быстро собирать и разбирать автомат Калашникова, что опытные военные удивляются их сноровке. Мастерство гимназистов заметилиБорис Пайкин и лидер фракции ЛДПР в Брянской областной Думе Сергей Антошин.
В школе есть кабинеты ОБЖ, информатики. По словам директора Светланы Изотовой, дети активно занимаются робототехникой. Юные конструкторы показали Пайкину свои роботизированные прототипы, рассказали о принципах моделирования и возможных сферах применения своих изделий.
Учащимся гимназии вручили подарок – современную звукоусиливающую колонку для проведения мероприятий, к примеру, праздника последнего звонка.
В актовом зале Пайкин пообщался со старшеклассниками, разговор зашел о предстоящих экзаменах и жизненном выборе, куда пойти учиться и какую выбрать профессию.
В навлинской гимназии есть все, что необходимо для обучения. Есть также просторный спортивный зал, оборудованный по высшему разряду. Не хватает в нем, правада, только стола для игры в теннис, а также гимнастических матов. Те, которые имеются, пришли в негодность, травмоопасны. Пайкин взялся помочь их приобрести.
По словам первого заместителя координатора Брянского регионального отделения ЛДПР Сергея Антошина, вопреки его предположениям, купить гимнастические маты в местных магазинах – задача не из легких. Это не первая школа, которой нужны спортивные принадлежности, а их в Брянской области попросту нет.
«Только под заказ. Поэтому мы сделаем заказ», - отметил депутат.
В ближайшее время в школе появится современный теннисный стол.
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