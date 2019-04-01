В Навле появилась штаб-квартира ЛДПР

Жители Навли теперь смогут обратиться с проблемами в офис местного отделения ЛДПР, на днях состоялось его открытие.

На торжественную церемонию пришли руководители партии, их встречали с хлебом-солью.

В местную ячейку сейчас входят 200 активистов, теперь они получили свою штаб-квартиру.

«Адрес справедливости», такое название ему дали брянцы, расположен на улице Красных Партизан 8. Регулярные приемы граждан проводит координатор Навлинского местного отделения ЛДПР Анна Полоникова.

В новый офис набрали квалифицированных юристов, они будут давать бесплатные консультации всем, кто в них нуждается.





Во время открытия новым членам ЛДПР Борис Пайкин и Сергей Антошин вручили удостоверения и подарки. После вручения депутат сказал напутственные слова активистам, призвав их к активной работе с людьми.

По словам Пайкина, в офисе работают над всеми предложениями и жалобами, ни один обратившийся гражданин не остается без помощи в решении проблемы.

«Сделали достаточно хорошую систему. У нас всё введено в электронный оборот. Именно поэтому обращение каждого гражданина на постоянном контроле», - подчеркнул депутат Госдумы.