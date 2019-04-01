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Китайцы узнают о полях женьшеня в Брянской области

Опубликовано Сегодня, 09:08

В Китайской народной республике стартовала международная садоводческая выставка ЭКСПО-2019, в которой принимает участие Россия; свой опыт на экспозиции представляют и брянцы.

Открытие мероприятия назначено на понедельник, 29 апреля. Как информирует издание ТАСС, россияне будут демонстрировать сотрудничество с Китаем в аграрной сфере. К примеру, жители восточной страны узнают о том, что в Брянске растут поля женьшеня.

Площадь российской экспозиции не превышает 1800 квадратных метров.

По словам организаторов, подобная выставка  поспособствует повышению эффективности сотрудничества обеих стран.

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