Студенты брянского педколледжа сыграли в флорбол
В Брянском профессионально-педагогическом колледже прошел турнир по флорболу – хоккею с мячом в зале, с инициативой принять участие в организации мероприятия в региональное отделение ЛДПР обратились студенты и преподаватели физкультуры.
Предложение не оставили без внимания. В состязании участвовали восемь команд юношей. Во время церемонии награждения руководитель фракции ЛДПР в Брянской областной Думе, председатель постоянного комитета по молодежной политике, физкультуре и спорту Сергей Антошин вручил им не только почетные дипломы и грамоты, но и практические подарки.
Турнир получился эмоциональным, ярким, по-спортивному жестким и бескомпромиссным, подчеркнул депутат областной Думы.
«Вручили ребятам спортивные сумки и разные сувениры. Хочу обратиться к спортивным организациям, дворовым командам. Мы с удовольствием будем поддерживать любые начинания, лишь бы только была инициатива», - заявил Антошин и добавил, что сейчас практически забыты такие турниры как «Кожаный мяч» и «Золотая шайба», для ЛДПР важно, дабы они возродились
По словам депутата Брянской областной Думы, партия будет поддерживать любые начинания молодежи, направленные на оздоровление общества.
Занятия физкультурой и спортом - неотъемлемая часть повседневной жизни брянцев. В регионе строят много спортивных объектов - бассейнов, Ледовых дворцов, Дворца спортивных единоборств, стадионов. Такого ранее не было, заверил Антошин, теперь необходимо, чтобы эти заведения посещали люди.
«Поэтому ЛДПР призывает прежде всего молодежь Брянской области активно заниматься спортом, и мы будем ей помогать в этом стремлении на всех уровнях», - подчеркнул Сергей Антошин.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Диплом, курсовую или диссертацию - напиши сам!
На этой неделе заместитель руководителя ‒ начальник отдела естественных монополий и рекламы Брянского УФАС России Наталья Александровна Новикова разъяснила, что нельзя рекламировать услуги по написанию дипломных и курсовых работ.
Широкополосный интернет от «Ростелекома» за минувший год выбрали более двух тысяч абонентов компании в Брянской области. В основном пользователи выбирали тарифные планы «Выгодный интернет 50» и «Домашний Интернет 100 Мбит/с в комплекте 2в1». В первом квартале 2019 года по популярности лидирует предложение «Для интернета», за которым следует пакет «Для интернета везде». Последний включает «Домашний интернет» и «Мобильную связь» с 4 Гб трафика и безлимитным общением в соцсетях и мессенджерах.
В преддверии летних каникул брянские железнодорожники проведут информационно-разъяснительную работу с детьми в рамках акции «Безопасные каникулы», которая проводится на Московской железной дороге с 29 апреля по 31 мая.
Проведение благотворительных акций по сдаче крови в Брянскэнерго стало доброй традицией. Ежегодно на протяжении уже десяти лет сотрудники филиала сдают донорскую кровь, которая необходима пациентам с различными заболеваниями.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.