Студенты брянского педколледжа сыграли в флорбол

В Брянском профессионально-педагогическом колледже прошел турнир по флорболу – хоккею с мячом в зале, с инициативой принять участие в организации мероприятия в региональное отделение ЛДПР обратились студенты и преподаватели физкультуры.

Предложение не оставили без внимания. В состязании участвовали восемь команд юношей. Во время церемонии награждения руководитель фракции ЛДПР в Брянской областной Думе, председатель постоянного комитета по молодежной политике, физкультуре и спорту Сергей Антошин вручил им не только почетные дипломы и грамоты, но и практические подарки.

Турнир получился эмоциональным, ярким, по-спортивному жестким и бескомпромиссным, подчеркнул депутат областной Думы.

«Вручили ребятам спортивные сумки и разные сувениры. Хочу обратиться к спортивным организациям, дворовым командам. Мы с удовольствием будем поддерживать любые начинания, лишь бы только была инициатива», - заявил Антошин и добавил, что сейчас практически забыты такие турниры как «Кожаный мяч» и «Золотая шайба», для ЛДПР важно, дабы они возродились

По словам депутата Брянской областной Думы, партия будет поддерживать любые начинания молодежи, направленные на оздоровление общества.

Занятия физкультурой и спортом - неотъемлемая часть повседневной жизни брянцев. В регионе строят много спортивных объектов - бассейнов, Ледовых дворцов, Дворца спортивных единоборств, стадионов. Такого ранее не было, заверил Антошин, теперь необходимо, чтобы эти заведения посещали люди.

«Поэтому ЛДПР призывает прежде всего молодежь Брянской области активно заниматься спортом, и мы будем ей помогать в этом стремлении на всех уровнях», - подчеркнул Сергей Антошин.







