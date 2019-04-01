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Брянцы соберутся на весенний митинг

Опубликовано Сегодня, 12:24

1 мая в Брянске, как и по всей России, пройдут торжественные акции под лозунгами «ЛДПР-труд-май!», «Дать работу молодым!», «Уважать людей труда!», «ЛДПР - это мир!», «Встречай май с ЛДПР!», «Рабочие места – гражданам России!», «Трудящиеся под защитой ЛДПР!».

Получить заряд бодрости, оптимизма, решимость идти вперед и просто встретить праздник весны приглашают в брянском реготделении ЛДПР.

Участников митинга ждут подарки.

Начало в час дня на площади Революции в Советском районе перед цирком.

Напомним, на Брянщине началась посевная добра. Желающие смогут бесплатно получить от лидера партии Владимира Жириновского и брянского депутата Госдумы Бориса Пайкина на площади перед цирком наборы для огородников: семена овощей и рабочие перчатки. Во время акции «Время сеять добро» раздадут 50 тысяч таких комплектов.

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