В Брянске стартует акция «Собери ребенка в школу»

С мая по июнь 2019 года в областном центре проводится акция «Собери ребенка в школу», поучаствовать в ней могут многодетные и малообеспеченные семьи, чьи малыши пойдут в сентябре в школу.

Мероприятие организовано под эгидой регионального отделения ЛДПР и депутата Государственной Думы Бориса Пайкина.

Списки первоклассников на новый учебный год в школах формируют заранее, все делается для того, чтобы избавить родителей от больших трат на канцелярские принадлежности.

В бесплатные наборы входят: ранец, футболки, тетради и ручки. Уже подготовили свыше двух тысяч комплектов. Если не хватит, сформируют еще.

Офис регионального отделения партии находится в Брянске на улице Горького 17. Подать заявку на получение можно по телефону: +7 (4832) 66-02-96.

Акция «Собери ребенка в школу» от ЛДПР - постоянная, согласно ей, поддержку получили десятки тысяч семей.