Брянцев поздравили с Первомаем

Депутат Государственной Думы, руководитель Брянского регионального отделения ЛДПР Борис Пайкин и Депутат Брянской областной Думы, первый заместитель руководителя БРО ЛДПР Сергей Антошин поздравили брянцев с первомайскими праздниками.

По словам представителей партии, Первомай дарит настоящее весеннее настроение. Это праздник надежд, единения людей труда, созидания.

«Поэтому особые слова благодарности в этот день адресованы тем, кто прославляет своими трудовыми успехами, талантом и профессиональным мастерством, спортивными и творческими достижениями Брянскую область!», - сообщили в поздравительном письме депутаты ЛДПР.

Кроме этого, в ЛДПР выразили благодарность ветеранам труда и тем, кто только начинает свою рабочую биографию.

«В этот праздничный день хочется пожелать всем жителям Брянской области здоровья и счастья, мира и благополучия!» - добавили в ЛДПР.