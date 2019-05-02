Брянцы на площади Революции получили наборы семян

В Брянске встретили Международный день солидарности трудящихся, на торжество под знаменами ЛДПР собрались около пятисот местных жителей.

Первомай всегда вызывал ассоциацию с защитой интересов трудового народа, заявил во время митинга лидер фракции ЛДПР в Брянской областной Думе Сергей Антошин и добавил, что их фракция в Госдуме в течение долгих лет делает все, что может облегчить жизнь простых людей. Партия выступает против налога в 13% для всех. Поднимает вопрос, дабы богатые платили больше, а тех, кто имеет минимальную зарплату, вообще избавить от налогов.

«Нас пока меньшинство, поэтому такие законы принять не могут. Но сегодня здесь присутствует молодежь. Они смогут в дальнейшем продвигать идеи социальной справедливости на государственном уровне», - подчеркнул Сергей Сергеевич.





Акция «Время сеять добро» - лучшее подтверждение слов депутата. Во время мероприятия участникам митинга вручили наборы для дачников от Владимира Жириновского и брянского депутата Госдумы от ЛДПР Бориса Пайкина. В 50 тыс комплектах, кроме семян моркови, укропа, петрушки, свеклы, редиски и лука-батуна, прилагались удобные перчатки для земляных работ.

В завершении торжеств Сергей Антошин пригласил всех жителей на большой концерт «Выпускник - 2019», который пройдет на Кургане Бессмертия. Дата - 18 мая. Время – семья вечера. Обещают сюрприз – выступления популярных групп «Дискотека Авария» и «Градусы».