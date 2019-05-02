Юным брянским «столярам» подготовили сюрприз

Брянскую школу коррекции и развития VIII вида № 44 обеспечили древесиной на два года вперед – помог в этом благотворительный фонд депутата Госдумы от ЛДПР Бориса Пайкина.

3 мая в учебное учреждение привезли два с лишним кубометра досок сосны и дуба различных размеров.

Идея помочь школе возникла у Бориса Романовича и депутата ЛДПР в Брянской областной Думе Сергея Антошина на региональной неделе - во время визита в конце апреля. Именно тогда они побеседовали с директором Натальей Носовой и узнали, что нужно поменять старые окна, закупить новые маты для гимнастического зала и материалы для столярных мастерских. К делу о доставке древесины, необходимой в обучении детворы ремеслу, приобщился и депутат Брянской областной Думы Андрей Богатиков.





Как сообщил учитель труда Николай Титов, теперь ученики обеспечены материалами надолго, их хватит на два года.

В ближайшее время в кабинеты домоводства для девочек закупят швейные машинки, в спортивный зал – гимнастические маты. Летом решится вопрос с оконными блоками.